Custo de vida no Pará chega a R$ 3.050 por mês, aponta Serasa

O custo médio mensal dos moradores do Pará é de R$ 3.050, segundo a pesquisa nacional sobre despesas das famílias divulgada em janeiro de 2026. O valor considera gastos com moradia, contas recorrentes, alimentação, transporte, saúde, educação e outras categorias do orçamento doméstico.

O levantamento foi realizado entre 22 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026, com 6.063 entrevistas em todas as regiões. A margem de erro é de 1,2 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. Onde o orçamento pesa no Pará Entre os grupos de despesas, a moradia aparece com média de R$ 840 mensais no estado. Já os gastos com supermercado também ficaram em R$ 840.

As contas recorrentes, como água, energia elétrica, telefone e serviços de internet, somaram em média R$ 460. Outras despesas mapeadas mostram valores menores, mas ainda relevantes dentro do orçamento. O estudo aponta média de R$ 320 para transporte, R$ 440 para saúde e atividade física e R$ 160 para alimentação fora de casa.

Na área de educação, o gasto médio identificado no Pará foi de R$ 380, enquanto as chamadas compras em geral, que incluem itens como roupas, calçados, cosméticos e produtos para pets, ficaram em R$ 330. Já os serviços de cuidados pessoais, como barbearia e manicure, registraram média de R$ 110. ( A Notícia Portal com informações do O Fato: Divulgação