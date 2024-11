BRASÍLIA Dr. Rener participa de Seminário para novos gestores e amplia relacionamentos institucionais

O prefeito eleito de Redenção, Rener Santana ‘ Dr. Rener’ (PRD) está em Brasília participando do Seminário ‘Novos Gestores 2025-2028’, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

No segundo dia em Brasília Dr. Rener participou de discussões sobre ajuste fiscal, Lei de Responsabilidade Fiscal e outros temas fundamentais para a gestão pública. “Também aproveitei o momento para reunir-me com Deputados Federais, buscando garantir recursos prioritários para Redenção nas áreas mais essenciais”, explicou Dr. Renner

Dr. Rener também realizou uma reunião importante na Embaixada do Sultanato de Omã, com o Embaixador Talal Sulaiman Al Rahbi. “Nosso objetivo é fortalecer os laços entre Redenção e Omã, ampliando nossas oportunidades de exportação, especialmente no setor de frigoríficos, que já atende países como Argélia, Irã e Hong-Kong”, disse Rener.

O prefeito eleito de Redenção explicou ainda que essas ações refletem o seu compromisso em trabalhar por uma Redenção mais forte, abrindo portas e criando novas possibilidades de desenvolvimento para nossa cidade. (A Notícia Portal / da redação)