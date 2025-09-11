Cidade do boi: município brasileiro tem rebanho bovino 38 vezes maior que sua população

Um município com pouco mais de 65 mil habitantes e território maior que países como Costa Rica e Holanda, o rebanho bovino de 2,5 milhões de cabeças impulsiona a economia local, o agronegócio nacional e a segurança alimentar do Brasil. Uma vila amazônica transformada em potência da pecuária, ou melhor, na “Cidade do Boi”.

No coração do Pará, São Félix do Xingu deixou de ser apenas uma pequena vila para se consolidar como um dos maiores polos de produção de proteína animal do mundo. Hoje, o município é o líder absoluto em rebanho bovino no Brasil, com aproximadamente 2,5 milhões de cabeças de gado, o maior número registrado em um único município, segundo dados do IBGE e da Agência Brasil.

Esse destaque fez com que a região ganhasse o título de “cidade do boi”, refletindo sua importância estratégica não só para o abastecimento interno de carne, mas também para a exportação brasileira.

(A Notícia Portal com informações Thiago Pereira/ Foto: Lúcia Rubinstein da Agência IBGE Notícias)