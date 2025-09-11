PecuáriaSão Felix do Xingu

Cidade do boi: município brasileiro tem rebanho bovino 38 vezes maior que sua população

Um município com pouco mais de 65 mil habitantes e território maior que países como Costa Rica e Holanda, o rebanho bovino de 2,5 milhões de cabeças impulsiona a economia local, o agronegócio nacional e a segurança alimentar do Brasil.

11/09/2025
Hoje, o município é o líder absoluto em rebanho bovino no Brasil, com aproximadamente 2,5 milhões de cabeças de gado, o maior número registrado em um único município, segundo dados do IBGE e da Agência Brasil.

Um município com pouco mais de 65 mil habitantes e território maior que países como Costa Rica e Holanda, o rebanho bovino de 2,5 milhões de cabeças impulsiona a economia local, o agronegócio nacional e a segurança alimentar do Brasil. Uma vila amazônica transformada em potência da pecuária, ou melhor, na “Cidade do Boi”.

No coração do Pará, São Félix do Xingu deixou de ser apenas uma pequena vila para se consolidar como um dos maiores polos de produção de proteína animal do mundo. Hoje, o município é o líder absoluto em rebanho bovino no Brasil, com aproximadamente 2,5 milhões de cabeças de gado, o maior número registrado em um único município, segundo dados do IBGE e da Agência Brasil.

Esse destaque fez com que a região ganhasse o título de “cidade do boi”, refletindo sua importância estratégica não só para o abastecimento interno de carne, mas também para a exportação brasileira.

No coração do Pará, São Félix do Xingu deixou de ser apenas uma pequena vila para se consolidar como um dos maiores polos de produção de proteína animal do mundo.

Em São Félix do Xingu (PA), um município com pouco mais de 65 mil habitantes e território maior que países como Costa Rica e Holanda, o rebanho bovino de 2,5 milhões de cabeças impulsiona a economia local, o agronegócio nacional e a segurança alimentar do Brasil. Uma vila amazônica transformada em potência da pecuária, ou melhor, na “Cidade do Boi”.

No coração do Pará, São Félix do Xingu deixou de ser apenas uma pequena vila para se consolidar como um dos maiores polos de produção de proteína animal do mundo. Hoje, o município é o líder absoluto em rebanho bovino no Brasil, com aproximadamente 2,5 milhões de cabeças de gado, o maior número registrado em um único município, segundo dados do IBGE e da Agência Brasil.

Esse destaque fez com que a região ganhasse o título de “cidade do boi”, refletindo sua importância estratégica não só para o abastecimento interno de carne, mas também para a exportação brasileira. (A Notícia Portal com informações Thiago Pereira/ Foto: Lúcia Rubinstein da Agência IBGE Notícias)

11/09/2025

Notícias relacionadas

Equatorial Pará orienta sobre segurança com a decoração de fim de ano

17/12/2022

EDITAL BURITI IMÓVEIS LTDA-TUCUMÃ/PA

26/10/2022

Câmara aprova marco legal para a indústria de jogos eletrônicos

19/10/2022

Campus do IFPA realiza aula inaugural de História em Conceição do Araguaia

28/02/2019
Botão Voltar ao topo