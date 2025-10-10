Lenda Alan Jackson anuncia último show em meio à batalha contra doença

Ícone da música country encerra sua trajetória nos palcos, após décadas de sucesso e hits eternos, com apresentação marcada para junho de 2026, em Nashville, ao lado de grandes nomes do gênero. A lenda da música country, Alan Jackson, anunciou oficialmente aquele que será o último show de sua carreira, intitulado “Last Call: One More for the Road – The Finale”.

O evento está marcado para o dia 27 de junho de 2026, no Nissan Stadium, em Nashville (EUA) a capital mundial da música country. O anúncio, feito pela revista People, marca o encerramento de uma jornada musical que atravessou mais de três décadas de sucesso e influenciou gerações inteiras de artistas. Alan Jackson, de 66 anos, reuni um verdadeiro time de estrelas para seu espetáculo de despedida.

Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs, Miranda Lambert, Riley Green, Cody Johnson, Jon Pardi, Carrie Underwood, Keith Urban e Lee Ann Womack já estão confirmados, e outros nomes devem ser anunciados em breve. O evento promete ser uma celebração da música country tradicional, estilo que Jackson ajudou a manter vivo em meio à modernização do gênero. (A Notícia Portal com informações do Compre Rural Notícias)