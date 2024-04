CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Jovem morre em acidente de moto.

Segundo a ONU, os acidentes de trânsito são a principal causa de morte de pessoas de 5 a 29 anos no mundo. 90% delas acontecem em países de renda baixa e média, como o Brasil.

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão caçamba resultou na morte de um jovem e deixou outro ferido.

O sinistro ocorreu na tarde desta terça-feira (9), em Conceição do Araguaia, sul do Pará. A vítima fatal foi identificada como Thauan Sousa, de aproximadamente 25 anos. Ele morreu no local do acidente devido à gravidade das lesões. A moto do rapaz ficou parcialmente destruída.

A colisão entre os dois veículos ocorreu na confluência entre a Avenida Carajás e a travessa Rufino Brasil, Centro de Conceição do Araguaia.

Conforme testemunhas, a motocicleta teria atingido a lateral da caçamba e com a colisão os dois ocupantes da moto caíram violentamente no asfalto, causando a morte de um deixando outro ferido. O sobrevivente foi encaminhado para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia.

O corpo de Thauan Sousa foi velado na residência de familiares, nesta quarta-feira (10), no bairro Tancredo Neves, em Conceição do Araguaia, em clima de intensa comoção.

A Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia informou que instaurou um inquérito para apurar e esclarecer as circunstâncias do trágico acidente. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)