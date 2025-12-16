Acontecimentos

Justiça autoriza leilão de bens de luxo da influenciadora Karol Digital no Tocantins

16/12/2025

A Justiça do Tocantins autorizou o leilão judicial de bens de luxo pertencentes à influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, investigada em um grande caso envolvendo jogos ilegais, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Entre os itens que devem ir a leilão estão veículos de alto padrão, como uma McLaren Artura 2023 (avaliada em cerca de R$ 2,3 mi) e um Porsche (por volta de R$ 979 mil), além de outros bens apreendidos no curso da investigação.

A medida atende a um pedido da Polícia Civil e do Ministério Público para evitar a desvalorização dos itens enquanto o processo ainda tramita.

Karol Digital é alvo de inquérito que apura a mobilização de cifras expressivas em plataformas ilegais, e a alienação antecipada dos bens tem caráter cautelar. ( A Notícia Portal com informações do Jornal do Tocantins/ Foto: Instagram)

