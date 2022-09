Jovens da Tuna recebem chance na base do Grêmio

Três atletas da Tuna Luso foram selecionados para períodos de teste nas categorias de base do Grêmio. Os atacantes Marlinson Meneses, Gabriel Júnior e o volante João Paulo são os escolhidos.

Emocionado, Marlinson falou da alegria em ser um dos selecionados. Ele também destacou como a oportunidade vai auxiliar na vida dele e da família.

– Muita alegria. Eu sempre quis isso e estou realizando um sonho. Vai ajudar a minha família. Não sei nem explicar essa felicidade. Eu sempre pedia para Deus uma oportunidade para ajudar a minha família e ele está me dando essa oportunidade única. Eles estão confiando em mim. Passagem só de ida e eu tenho fé em Deus que eu vou ficar.

O responsável pela escolha dos jovens foi Hélio Cruz, observador do clube gaúcho, que analisou os jogadores da Lusa por uma semana. Ele explicou como funciona o processo de seleção e destacou que os atletas têm as características que o Grêmio vem procurando.

– Fazemos em todo o Brasil, buscamos os melhores atletas dentro das carências do clube. Eu tive a felicidade de poder encontrar isso aqui, três jogadores aqui na Tuna Luso que correspondem exatamente o perfil que nós vínhamos procurando.

A Águia Guerreira é um dos clubes que mais formam jogadores do estado, usando muitos atletas da base em competições profissionais. Um exemplo disso é o elenco atual da Lusa, que vai disputar a Copa Verde deste ano. Boa parte da equipe é formada por jovens do sub-20.

– Nós ficamos feliz pelo captador do Grêmio passar aqui e observar três jogadores. São perfis que o Grêmio gosta. Vamos continuar nesse processo, que é nosso objetivo estar revelando jogadores, sabemos que o estado é um celeiro, que a Tuna é uma formadora. São 600 alunos na escolinha. De quantidade tiramos qualidade – diz Josué Teixeira, técnico da Tuna. Por Redação do ge