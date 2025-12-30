Jovem é achado morto em afuá após ser suspeito de matar o pai

Celso Costa, 23 anos, foi localizado em mata três dias após o crime do qual é acusado.

Casos de violência doméstica no Brasil tendem a aumentar durante as festividades de fim de ano e um caso chocante foi registrado no interior do Pará. A tragédia familiar aconteceu no município de Afuá, localizado no arquipélago do Marajó.

O jovem Celso Pereira da Costa, de 23 anos, foi encontrado morto em uma área de mata próxima à casa da família no último domingo (28). O corpo estava em estado avançado de decomposição, o que dificultou os trabalhos da perícia.

Segundo a Polícia Civil, todas as pistas levam à hipótese de que o rapaz tirou a própria vida após supostamente cometer outro crime chocante: matar o próprio pai