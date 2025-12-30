Acontecimentos

Jovem é achado morto em afuá após ser suspeito de matar o pai

30/12/2025
O corpo estava em estado avançado de decomposição, o que dificultou os trabalhos da perícia.

Celso Costa, 23 anos, foi localizado em mata três dias após o crime do qual é acusado.

Casos de violência doméstica no Brasil tendem a aumentar durante as festividades de fim de ano e um caso chocante foi registrado no interior do Pará. A tragédia familiar aconteceu no município de Afuá, localizado no arquipélago do Marajó.

O jovem Celso Pereira da Costa, de 23 anos, foi encontrado morto em uma área de mata próxima à casa da família no último domingo (28). O corpo estava em estado avançado de decomposição, o que dificultou os trabalhos da perícia.

Segundo a Polícia Civil, todas as pistas levam à hipótese de que o rapaz tirou a própria vida após supostamente cometer outro crime chocante: matar o próprio pai (A Notícia Portal com informações de Tairike Duarte/ Foto: Divulgação)

30/12/2025

Notícias relacionadas

CURIONÓPOLIS: Gestão do prefeito Adonei é aprovada por 64,31 porcento da população

05/04/2019

Homem é preso por lesão corporal e ameaça em São Félix do Xingu

03/04/2025

Pará aumenta arrecadação de ICMS em 2023 para R$ 20,8 bilhões

13/02/2024

INSS: 7,3 milhões de aposentados precisam fazer a prova de vida até o fim deste ano

10/09/2021
Botão Voltar ao topo