Jogadores do Atlético Tucumã na mira do Águia de Marabá para a Copa São Paulo de Juniores

A diretoria do Águia de Marabá anunciou Júlio César como novo treinador do time para a temporada 2026. A metodologia da diretoria e do novo técnico é apostar nos jogadores da base, assim diminuindo a folha de pagamento e oportunizando aos jovens jogadores vestirem a camisa do Azulão.

O novo treinador ainda vai definir a comissão técnica que terá olhar para os times que estão disputando o grupo F (sudeste/sul) do Parazão sub 20. Assim, os jogadores do Atlético Tucumã estão na mira da comissão técnica. O time marabaense juntamente com a Tuna vão representar o futebol paraense na Copa São Paulo de Juniores, em janeiro do ano que vem.

OPINIÃO: “Mesmo não sendo um time profissional, o Atlético Tucumã já atraiu a atenção de times profissionais, como o Águia. Essa atitude colocou Tucumã no cenário do futebol profissional, oportunizando aos jovens jogadores a chance de integrar times profissionais e realizar o sonho de qualquer atleta”. (A Notícia Portal com informações do Otávio Araújo/ Fotos: Divulgação)