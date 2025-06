Dupla foge da polícia após realizar manobras perigosas com moto irregular no centro de Xinguara

Durante a madrugada deste sábado, 15 de junho de 2025, por volta das 2h15, a Polícia Militar do Pará, por meio da guarnição do 17º BPM, tentou interceptar dois indivíduos que realizavam manobras perigosas com uma motocicleta no centro de Xinguara. A dupla fugiu do local, abandonou o veículo e entrou em uma área de mata, conseguindo escapar.

A ocorrência foi registrada durante a Operação Saturação Noturna, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa. A guarnição composta pelo 3º Sargento Bispo, Cabo F. Silva e Soldado Ribeiro patrulhava a Avenida Xingu quando avistou dois homens em uma motocicleta Honda Biz vermelha sem placa, empinando a roda dianteira uma infração de trânsito conhecida como “grau”.

Ao notar a aproximação da viatura e receber ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e iniciaram fuga em alta velocidade, trafegando de maneira extremamente perigosa: avançando sinais de parada obrigatória, ultrapassando quebra-molas, subindo em canteiros e dirigindo na contramão.

O acompanhamento tático seguiu por diversas vias da cidade até que, na Rua das Castanheiras, entre as ruas Tauba e Gonçalves Ledo, os indivíduos abandonaram a motocicleta e fugiram a pé, entrando em uma área de mata de difícil acesso. A equipe policial realizou buscas pela região, mas os suspeitos não foram localizados.

A motocicleta foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde serão tomadas as providências cabíveis, inclusive investigação sobre a origem do veículo, já que ele estava sem placa. A Polícia Militar reforça que atitudes como essa colocam em risco a vida dos próprios condutores e de pedestres, e seguirá intensificando as ações de fiscalização para coibir práticas criminosas e de direção perigosa na cidade. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)