Redenção tem representantes empossados no Conselho Estadual de Saúde pelo Cosems Pará

Na última terça-feira, 3 de junho, foi realizada a posse dos novos representantes e titulares do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará (Cosems/PA) no Conselho Estadual de Saúde (CES) para o biênio 2025/2027.

A secretária municipal de Saúde de Redenção, Whatina Leite, e o assessor técnico Edson Marques foram empossados como titulares. Eles terão a missão de representar os interesses dos municípios paraenses nas discussões e deliberações do Conselho, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas de saúde no estado.

Os suplentes permanecem sendo a secretária executiva do Cosems/PA, Alice Leal, e o assessor técnico Antônio Jorge Araújo, dando continuidade ao trabalho de apoio técnico e político-institucional dentro do CES.

A presença de Redenção na composição do Conselho Estadual de Saúde reforça o protagonismo da região sul do Pará nas instâncias de controle social e na formulação de políticas voltadas à melhoria dos serviços de saúde para a população paraense. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos Instagram)