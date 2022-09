Começa nesta sexta-feira julgamento de madrasta acusada de envenenar enteados

Cintia Mariano Cabral é acusada pela morte de Fernanda Cabral, de 22 anos, e pela tentativa de homicídio contra Bruno Cabral, de 16 anos.

Começa nesta sexta-feira (30), às 13h, o julgamento de Cintia Mariano Cabral, acusada de envenenar dois enteados com ‘chumbinho’. A mulher começou a ser investigada em maio deste ano, quando Bruno Cabral, de 16 anos, passou mal depois de um almoço na casa da suspeita.

Na ocasião, ele reclamou de ter recebido um feijão amargo e com algumas pedrinhas azuis. Menos de dois meses antes, em março, a irmã dele, Fernanda Cabral, de 22 anos, morreu após se sentir mal e a exumação do corpo indicou que ela foi mesmo vítima de envenenamento. Inicialmente, a morte de Fernanda havia sido apontada como sendo por “causas naturais”. Porém, o caso envolvendo Bruno acabou levantando suspeitas. Encaminhado a um hospital, ele foi submetido a uma lavagem estomacal e a um exame de sangue que detectou níveis altos de chumbo em seu sangue. Foi quando a mãe dos dois, Jane Carvalho Cabral, desconfiada de que eles pudessem ter sido vítimas de envenenamento, registrou queixa na 33ª DP, em Realengo, que iniciou buscas na casa da madrasta.

O prontuário médico de Fernanda Cabral no hospital Albert Schweitzer já apontava que ela tinha sido vítima de intoxicação exógena produzida por algum inibidor da enzima acetilcolinesterase, fundamental para a propagação do impulso nervoso. Após a exumação do corpo, o envenenamento foi confirmado.

Cíntia está presa no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Durante a primeira audiência de instrução e julgamento do processo, no Tribunal de Justiça do Rio, nesta sexta, juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal da Capital, deve ouvir as testemunhas de defesa e de acusação. (A Notícia Portal / com informações de O liberal).