Itupiranga garante o primeiro CAF para comunidades indígenas no Pará

A Secretaria de Agricultura de Itupiranga dá mais um passo importante no fortalecimento da agricultura familiar. Neste fim de semana (14), o município se tornou o primeiro do estado do Pará a emitir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) para comunidades indígenas, garantindo acesso a programas essenciais como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

Com essa iniciativa inédita, atual gestão busca garantir mais oportunidades e inclusão para os agricultores indígenas, fortalecendo a produção rural e promovendo o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. A Secretaria de Agricultura reafirma seu compromisso em levar mais avanços para o campo, beneficiando cada vez mais famílias, diz informação disponibilizada no portal oficial da Prefeitura de Itupiranga município da região do Lago de Tucuruí.

O CAF é um documento essencial que abre portas para que os agricultores familiares possam acessar diversos programas de incentivo e fomento à produção rural, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Com a emissão do CAF para as comunidades indígenas de Itupiranga, essas populações agora têm a garantia de participação nesses programas, que são fundamentais para o acesso a mercados e recursos para o desenvolvimento sustentável.

O impacto do CAF para as comunidades indígenas : A ação tem um significado profundo para as comunidades indígenas de Itupiranga. Historicamente, esses grupos enfrentaram barreiras para o acesso a políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. A emissão do CAF não só formaliza a inclusão desses agricultores no cenário estadual e nacional, como também reconhece a importância de suas práticas agrícolas, que respeitam os ciclos naturais e preservam a biodiversidade local. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Foto/ Ascom Prefeitura de Itupiranga).