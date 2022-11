Inverno amazônico acende alerta para segurança com a rede elétrica

Característico por iniciar nos últimos meses do ano, o inverno amazônico traz um alívio para o calor que prevalece no estado do Pará. No entanto, as chuvas e tempestades que ocasionam raios e trovões acendem um alerta para a segurança com a rede elétrica, que deve ser redobrada neste período.

O primeiro cuidado que deve ser tomado é com as instalações elétricas internas da residência, conforme orienta Natália Pirovano, técnica de Segurança da Equatorial Pará. “É necessário sempre utilizar materiais adequados e com qualidade comprovada. Um fio descascado em um alagamento pode ser fatal”, sinaliza Natália.

As goteiras presentes em algumas residências podem apresentar risco se caírem em cima de eletrodomésticos ou de outros equipamentos elétricos. Caso ocorram inundações, que cheguem até o nível das tomadas, é preciso desligar o disjuntor imediatamente e chamar um profissional qualificado para fazer a revisão do local antes de ligá-lo novamente.

Fora de casa, Natália chama a atenção para a incidência de descargas atmosféricas, que são os relâmpagos, recomendando procurar um local seguro e longe de árvores, pois, elas atraem os raios e os galhos podem cair. “Outra dica válida é não se aproximar de cercas de arame e varais metálicos que também chamam os raios”, reforça.

Algumas tempestades causam acidentes que podem gerar falta de energia, devido a ventania que arremessa placas, telhas ou árvores sobre a rede elétrica. Neste caso, a população deve informar a Equatorial Pará por meio do telefone 0800 091 0196, para que a manutenção seja providenciada.

Confira outros cuidados importantes:

• Não faça uso de benjamins. Prefira os filtros de linha;

• Evite goteiras perto de instalações elétricas, pois água conduz energia;

• Retire da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis em período de fortes chuvas com descargas atmosféricas;

• Ao primeiro sinal de alagamento, móveis e eletrodomésticos devem ficar fora do alcance da água;

• Não fique em áreas descampadas debaixo de chuva;

• Procure ficar protegido da água e não andar em áreas alagadas onde existam bueiros;

• Em caso de cabos elétricos no chão, a orientação é manter distância e entrar em contato com Equatorial Energia Pará.