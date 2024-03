REDENÇÃO: William do Potência filia-se ao PDT e dá largada à pré-campanha

Na última sexta-feira, 01, o empresário e pré-candidato à prefeitura de Redenção, William do Potência, anunciou através das redes sociais sua filiação ao PDT e ato de filiação deve ocorrer ainda este mês.

Após muito desgaste em manter sua liderança à frente ao União Brasil, William rompe e deixa o partido livre para o advogado Carlos Eduardo Teixeira, o Cadu, que também tem pretensão de candidatura este ano.

Com forte apoio do Dr. Giovanni Queiroz, secretário estadual de desenvolvimento agropecuário e da pesca (SEDAP) e do presidente do PDT-Redenção, Rogério Brilhante, William segue em mais uma tentativa de conquistar o cargo majoritário da cidade.

Sua chegada ao PDT fortalece ainda mais a história do partido que sempre atuou ativamente no cenário político da região, contendo nomes eleitos com mandatos em âmbito municipal, estadual e federal.

“Hoje, vejo que o William do Potência é o melhor nome para nossa cidade. Com sua experiência em administração, responsabilidade e compromisso com seus projeto, ele demonstra capacidade em gerenciar uma cidade tão importante como Redenção.”, declara Brilhante.

A pré-campanha em Redenção já consta com 7 pré-candidatos confirmados. São eles: Gabriel Salomão(MDB), Leandro Onofre (PSD), Mário Moreira (Não definido), Gilmário Fontenele(PL), Dr. Rener (PRB), Cadu (União Brasil) e William do Potência (PDT). (A Notícia Portal, Renê Valente).