Início do veraneio acende alerta; Pipas na rede elétrica já causaram mais de mil interrupções de energia nas regiões Araguaia e Carajás

Com a chegada do verão amazônico, o aumento de pipas enroscadas na fiação elétrica tem gerado transtornos e riscos à vida no Sudeste paraense. De janeiro a maio de 2025, já foram registradas 1.032 ocorrências de falta de energia causadas por pipas na rede elétrica, segundo a Equatorial Pará. Em todo o ano de 2024, foram 3.116 casos.

Cidades com mais ocorrências:

• Canaã dos Carajás: 135 casos

• Parauapebas: 120 (sendo 10 no distrito de Rio Vermelho)

• Tucuruí: 88

• Redenção: 83

• Marabá: 82

Outros municípios com alta incidência:

• Jacundá (60)

• Rondon do Pará (59)

• Rio Maria (43)

• Xinguara (41)

• Tucumã (40)

• Novo Repartimento (39)

• Dom Eliseu (38)

• São João do Araguaia (33)

Municípios com menos registros:

• Breu Branco (26)

• São Félix do Xingu (22)

• Eldorado dos Carajás (20)

• Água Azul do Norte (16)

A distribuidora alerta para os riscos da prática, que vai de curtos-circuitos a choques elétricos fatais – com tensões que podem chegar a 34 mil volts. O uso de cerol e linha chilena, além de ser crime, agrava o perigo, podendo ferir ciclistas, motociclistas e até provocar rompimento de cabos.

Orientações de segurança:

• Solte pipas apenas em áreas abertas, longe da rede elétrica;

• Nunca use cerol, linha chilena ou papel alumínio;

• Não tente recuperar pipas presas nos fios;

• Evite empinar pipas em dias nublados ou chuvosos.

A Equatorial reforça a necessidade de conscientização, especialmente durante o período de férias escolares, quando os casos tendem a aumentar. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação da Equatorial/ Fotos: Reprodução)