Mãe é presa após esfaquear o próprio filho em Marabá

Uma mulher foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (23), em Marabá, no sudeste do estado, após esfaquear o próprio filho durante uma discussão.

Segundo a polícia, Evane Alves Pereira estava embriagada no momento em que praticou o crime, na residência em que morava, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, mais conhecido como Coca-cola, na Nova Marabá.

“A mãe partiu para a violência durante uma discussão banal, talvez motivada pelo abuso de álcool”, disse o superintendente de Polícia Civil, delegado Vinicius Cardoso.

No momento em que a guarnição da Polícia Militar chegou à residência da acusada, ela estava com os dois filhos, sendo que um deles esfaqueado a altura do peito. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreu a vítima, que foi levada ao Hospital Municipal. Ele não estaria correndo risco de morte.

Evane Alves Pereira foi presa em flagrante e a autuada pelo crime de lesão corporal de natureza grave. “Ela se encontra custodiada à disposição da justiça. Por ser uma lesão grave, o contexto familiar entra como um agravante da situação”, disse o delegado. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)