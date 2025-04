Influenciadora de Marabá é procurada após investigação por fraudes em apostas

Uma febre que vem tomando conta das redes sociais é a promoção de jogos de azar, como o famoso “Jogo do Tigrinho”. Diversos influenciadores do Brasil passaram a ser investigados após promoverem esses jogos a seus seguidores.

A Polícia Civil do Ceará deflagrou na última terça-feira (2), a operação Quéfren, tendo como alvo influenciadores digitais que promoviam jogos de azar. Ao todo, 10 pessoas, incluindo influenciadoresforam presos. Uma influenciadora no Pará, que mora no município de Marabá, sudeste paraense, é uma das investigadas e está sendo procurada pela polícia.

A influenciadora marabaense que esá sendo procurada possui mais de 300 mil seguidores e exibe uma vida de luxo em suas redes sociais. Segundo as investigações, ela teria promovido plataformas de apostas ilegais, incentivando seus seguidores a participarem dos jogos.

Segundo a polícia cearense, as buscas foram realizadas em diversos municípios do Ceará, além de Santana de Parnaíba (SP), Cuiabá, Várzea Grande (MT) e Marabá (PA). Durante a operação, foram apreendidos 14 veículos de luxo e uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi informado.

Ao todo, foram expedidos 13 mandados de prisão, 17 mandados de busca e apreensão, 23 mandados de busca veicular e 15 ordens de bloqueio de bens e valores. Até o momento, já foram efetuadas diversas prisões e apreensões de veículos, sendo que a operação segue em andamento.

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Ceará, os influenciadores que têm milhares de seguidores, apareciam na internet jogando em cassinos online e apresentando ganhos fictícios. A polícia descobriu que eles utilizavam uma conta teste para enganar as vítimas.

Conforme apontam as investigações, o esquema era estruturado, com uma rede composta por gerentes, agentes e influenciadores que negociavam diretamente com os chefes das plataformas ilegais.

Os donos dos cassinos online estão localizados no exterior, sendo a maioria na China. Os presos, que não tiveram os nomes divulgados, permanecem à disposição da Justiça. (A Notícia Portal/ com informações de Lucas Quirino/ CNN/ Fotos Reprodução/SSPDS).