Acontecimentos

IBGE contratará 39 mil temporários para o Censo 2026; veja detalhes de Salários

Salários e mais detalhes ainda não foram divulgados pelo Instituto; maioria das vagas é para coleta de dados

12/01/2026

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abrirá 39.108 vagas temporárias para o Censo deste ano. A autorização para a contratação foi publicada em dezembro, no Diário Oficial da União (DOU), em portaria conjunta dos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento.

O Instituto informou que a banca responsável pelo processo seletivo simplificado está em definição e que o edital será publicado em até seis meses, contados a partir da publicação do ato normativo.

De acordo com o IBGE, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

  • 1.020 para apoio técnico especializado;
  • 27.330 para coleta de dados (recenseador);
  • 4.143 para supervisão de coleta (agente censitário supervisor);
  • 1.286 para administração do posto de coleta (agente operacional regional);
  • 1.286 para administração da supervisão de coleta (agente censitário regional);
  • 1.432 para apoio administrativo (agente censitário administrativo);
  • 1.446 para apoio de informática (agente censitário de informática);
  • 1.165 para supervisão de qualidade (agente censitário de qualidade).
  • O Instituto informou que a banca responsável pelo processo seletivo simplificado está em definição e que o edital será publicado em até seis meses, contados a partir da publicação do ato normativo.
  • Os salários para cada atribuição ainda não foram detalhados pelo IBGE, mas devem variar de acordo com a função.Ainda segundo o IBGE, “o objetivo é viabilizar a operacionalização dos levantamentos censitários. As atividades envolvem desde o planejamento técnico até a coleta, supervisão e processamento das informações em todo o território nacional”, afirma. ( A Notícia Portal com informaçoes
12/01/2026

Notícias relacionadas

Jovem usava traje de delivery e moto roubada para entregar droga em Conceição do Araguaia

26/11/2020

Senador Zequinha Marinho é autor de projeto que garante maior competitividade ao setor produtivo

11/07/2019

Detran abre edital de credenciamento de clínicas para realização de exames médicos e psicológicos no Pará

04/11/2020

SÃO FÉLIX DO XINGU: IBAMA E PF FECHAM 6 GARIMPOS NO SUDESTE PARAENSE

18/07/2024
Botão Voltar ao topo