IBGE contratará 39 mil temporários para o Censo 2026; veja detalhes de Salários

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abrirá 39.108 vagas temporárias para o Censo deste ano. A autorização para a contratação foi publicada em dezembro, no Diário Oficial da União (DOU), em portaria conjunta dos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento.
De acordo com o IBGE, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:
- 1.020 para apoio técnico especializado;
- 27.330 para coleta de dados (recenseador);
- 4.143 para supervisão de coleta (agente censitário supervisor);
- 1.286 para administração do posto de coleta (agente operacional regional);
- 1.286 para administração da supervisão de coleta (agente censitário regional);
- 1.432 para apoio administrativo (agente censitário administrativo);
- 1.446 para apoio de informática (agente censitário de informática);
- 1.165 para supervisão de qualidade (agente censitário de qualidade).
- O Instituto informou que a banca responsável pelo processo seletivo simplificado está em definição e que o edital será publicado em até seis meses, contados a partir da publicação do ato normativo.
- Os salários para cada atribuição ainda não foram detalhados pelo IBGE, mas devem variar de acordo com a função.Ainda segundo o IBGE, “o objetivo é viabilizar a operacionalização dos levantamentos censitários. As atividades envolvem desde o planejamento técnico até a coleta, supervisão e processamento das informações em todo o território nacional”, afirma. ( A Notícia Portal com informaçoes Catielen de Oliveira/ Foto: Divulgação)