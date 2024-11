Donald Trump vence Kamala Harris e volta à Casa Branca após quatro anos

Após uma disputa eleitoral intensa, marcada por polarização e grande participação dos eleitores, Donald Trump garantiu sua volta à presidência dos Estados Unidos ao vencer a vice-presidente Kamala Harris, candidata do Partido Democrata. Com 276 votos no colégio eleitoral, Trump ultrapassou a marca necessária de 270, segundo projeções divulgadas por fontes estatísticas solicitadas pela mídia norte-americana.

A Campanha Eleitoral

A campanha presidencial de 2024 nos Estados Unidos foi uma das mais controversas e polarizadas da história recente do país. De um lado, Kamala Harris se apresentou como uma defensora da continuidade das políticas progressistas implementadas na administração Biden, com ênfase em questões como mudança climática, direitos civis e fortalecimento da economia para a classe média. Do outro, Trump trouxe uma mensagem de “restauração da grandeza americana”, focando na redução de impostos, desregulamentação econômica e uma postura mais rígida em questões migratórias.

A Reviravolta de Trump

Donald Trump, que havia perdido para Joe Biden em 2020, retornou à cena política com força, aproveitando o desgaste de algumas políticas democratas e a insatisfação de setores da população. Sua campanha se concentrou em estados-chave, como a Flórida, Pensilvânia e Arizona, onde conseguiu reverter o apoio que, em 2020, havia ido para Biden. A estratégia foi bem-sucedida, com Trump superando as projeções iniciais em diversos locais, o que garantiu a vitória no colégio eleitoral.

Reação Nacional e Internacional

A vitória de Trump gerou reações mistas. No plano doméstico, seus apoiadores celebraram o retorno de seu líder, enquanto críticos expressaram preocupação com um possível retrocesso em pautas ambientais e sociais. Internacionalmente, a notícia foi recebida com cautela por líderes globais, considerando as políticas de “América Primeiro” que caracterizaram seu primeiro mandato.

Próximos Passos

Com a confirmação da vitória, Trump agora terá o desafio de liderar um país ainda mais polarizado do que em sua primeira gestão. Especialistas apontam que ele deverá se concentrar em unir o Partido Republicano e buscar estratégias para implementar suas propostas em um cenário político bastante dividido.