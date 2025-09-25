HRPA consolida Redenção como referência em nefrologia no sul do Pará

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), vem consolidando o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, como referência em nefrologia no sul do estado. Desde 2007, a unidade garante atendimento de alta complexidade em doenças renais pelo Sistema Único de Saúde (SUS), beneficiando moradores de 17 municípios da região.

Estrutura de excelência: Com 118 leitos de internação, 29 deles em unidades de terapia intensiva (adulto, pediátrica e neonatal), o HRPA realiza desde consultas ambulatoriais até transplantes renais, passando por tratamentos intensivos e acompanhamento pós-transplante. O hospital oferece ainda 37 pontos de hemodiálise, que possibilitam cerca de 2,5 mil sessões mensais, atendendo aproximadamente 200 pacientes.

A atenção especial à Doença Renal Crônica (DRC) responde por 40% dos atendimentos, com acompanhamento rigoroso dos casos mais graves. A equipe multiprofissional também realiza biópsias renais, fundamentais para o diagnóstico precoce de glomerulopatias e outras doenças raras.

Transplante renal no interior: O HRPA foi o primeiro hospital do interior do Pará a realizar transplante renal, marco importante na descentralização da medicina de alta complexidade.

O programa de transplantes, consolidado em parceria com a Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos (CET-PA) e o Sistema Nacional de Transplantes, acompanha pacientes desde os estudos pré-operatórios até o pós-transplante, garantindo qualidade e segurança em todas as etapas.

Desde julho de 2025, a unidade também passou a oferecer o Ambulatório de Doença Mineral Óssea da Doença Renal Crônica (DMO-DRC), serviço inédito no interior do estado, que representa um avanço significativo para a saúde e qualidade de vida da população da região.

Atendimento integral: O hospital atua em regime de internação clínica, cirúrgica e de urgência/emergência, além de manter média de 110 sessões mensais de hemodiálise em UTIs. Ferramentas de telemedicina ampliam o alcance do atendimento especializado, reforçando o compromisso com a interiorização da saúde de qualidade.

Gestão e reconhecimento: Administrado pela Associação de Esporte Lazer e Cultura (Aselc), organização social especializada em gestão hospitalar, o HRPA alia tecnologia avançada e atendimento humanizado.

“O elevado padrão tecnológico do HRPA a serviço da saúde é um dos pontos altos do nosso hospital, que é perfeitamente complementado pela dedicação exemplar e pelo alto nível profissional da nossa equipe”, destacou o diretor hospitalar, Ricardo Arruda.

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz, reforçou a importância estratégica da unidade. “O hospital garante acesso a atendimentos médicos de qualidade, principalmente em pacientes com problemas renais. É um serviço de excelência que o Governo proporciona à população, tanto na área da saúde quanto na social. Este é um trabalho que contribui de forma decisiva para a qualidade de vida da população da região sul do nosso estado”, afirmou. (A Notícia Portal com informações Agência Pará/ Fotos: Divulgação)