Homicídio em São Félix do Xingu: Mulher é presa após esfaquear ex-marido

Na madrugada desta sexta-feira (14), um homem identificado como Carlos Eduardo Castro Sousa morreu após ser esfaqueado no tórax no distrito de Nereu, em São Félix do Xingu (PA). A principal suspeita do crime, Eliane Rodrigues dos Santos Conceição, foi presa em flagrante.

Segundo informações da Polícia Militar, Eliane relatou que Carlos, seu ex-marido, chegou embriagado à sua residência, bateu à porta e começou a agredi-la. Para se defender, ela pegou uma faca de cozinha e desferiu um golpe contra ele. Após perceber a gravidade do ferimento, pediu ajuda a um vizinho, que levou Carlos para uma unidade de atendimento hospitalar, onde ele não resistiu.

A suspeita foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde o caso será investigado. (Emily Dulcio / Portal A Noticia)