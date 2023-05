CUMARU DO NORTE: Barbudo é executado na Vila União

A Polícia Civil de Cumaru do Norte trabalha para desvendar o assassinato de Manoel de Azevedo Ramos (69), executado por volta das 17h30 desta quarta-feira (3) na Vila União – zona rural do município. A Polícia não esclareceu maiores detalhes de como ocorreu o crime, nem as linhas de investigações que foram adotadas.

Manoel foi atingido por dois tiros de revólver, quando se encontrava na frente do barraco onde morava. O seu corpo ficou por estendido ao chão até a chegada da polícia.

O delegado responsável pelo caso é Charlan Silva da Cruz, titular da delegacia de Cumaru do Norte (A Notícia Portal – Redação)