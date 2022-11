Homem é preso por violência doméstica e porte ilegal de armas em Rurópolis, no sudoeste do Pará

Em Rurópolis, no sudeste do Pará, homem é preso acusado de violência doméstica e porte ilegal de armas.

Prisão ocorreu após denúncias da companheira do suspeito à Polícia Militar (PM).

Um homem foi preso por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo em Rurópolis, na região sudoeste do Pará, durante uma abordagem da Policia Militar (PM), no domingo (13).

Segundo a corporação, uma moradora da localidade foi até a unidade militar e informou que o ex-companheiro estava na casa dela, destruindo o imóvel e os eletrodomésticos. Ela relatou ainda que ele havia ameaçado ela com uma arma de fogo.

Os militares organizaram uma ação para verificar a denúncia e constataram a veracidade das informações. Eles conseguiram prender o suspeito.

De acordo com os agentes, durante uma revista na residência, foram encontrados dois revólveres, calibre 38, um rifle, calibre 22, uma escopeta, três armas de fabricação caseira e munições de diversos calibres.

O suspeito e as armas de fogo foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil (PC), onde a ocorrência foi registrada.

