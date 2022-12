Homem é morto a machadadas por companheiros de bebedeira

Dois homens acusados de homicídio foram presos em Goianésia do Pará. O crime investigado pela Polícia Civil teve como vítima o trabalhador rural Erinaldo de Jesus Costa e aconteceu na madrugada do último domingo (4) na zona rural. Dilson Marçal Barros e Francisco Alencar Venâncio estão à disposição da Justiça.

A equipe de investigadores da Delegacia de Goianésia do Pará, na região sudeste paraense, teve conhecimento por meio da Polícia Militar que um homem foi morto a machadadas no Km 10 da Vicinal Santa Paula. A vítima é Erinaldo de Jesus Costa, conhecido na localidade como “Cowboy”. O homem foi encontrado sem vida dentro uma casa e ao lado do corpo um machado. A ferramenta de grande impacto é utilizada para cortes de árvores.

Ao ouvir testemunhas, os policiais chegaram a dois suspeitos identificados pelos nomes de Dilson Marçal Barros e Francisco Alencar Venâncio. Inicialmente a investigação apontou que os três passaram horas ingerindo bebida alcoólica em um bar próximo ao local do crime. E após o crime a dupla fugiu. O primeiro a ser preso foi Francisco Venâncio. Ele estava na mesma vicinal. E ao receber voz de prisão atribuiu a morte ao companheiro Dilson.

A equipe da Delegacia de Goianésia obteve êxito em localizar Dilson que estava o Hospital Municipal de Goianésia. Questionado sobre a autoria do homicídio, ele jogou a culpa em Francisco. Os acusados foram conduzidos para a delegacia. E após auto de qualificação e interrogatório foram autuados em flagrante e colocados à disposição da Justiça.

A autoridade policial acionou a Polícia Científica do Pará para remover o cadáver e proceder com a perícia no local, para realização da necropsia logo em seguida. (Antonio Barroso/freelancer)

Fonte: Correio Carajás