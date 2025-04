Homem é morto a facada por idoso após discussão por cigarro em Rio Maria

Um homem, de 26 anos, foi morto a facada com golpe no pescoço após discussão por cigarro em Rio Maria, sul do Pará. Ele ainda foi socorrido por moradores, mas foi a óbito no hospital. O acusado pelo crime, um idoso, foi encontrado pela Polícia Militar quando estava na própria casa. O fato ocorreu na noite do último sábado (26).

Segundo informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, o caso ocorreu durante a operação Saturação Noturna determinada pelo coronel Formigosa, que está à frente do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII). Era por volta das 22h, quando uma guarnição da PM foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop).

A comunicação do Niop era de que, na rodovia federal BR-155, no centro da cidade, havia um homem caído ao solo sangrando muito, pois foi esfaqueado e o acusado havia se evadido do local.

De imediato, a guarnição se deslocou até o lugar, mas a vítima não estava mais, pois foi levada por moradores para o hospital de Rio Maria. Ainda no local, a guarnição coletou algumas informações com testemunhas que afirmavam que o autor do crime era um idoso.

As testemunhas disseram que a vítima e o acusado estavam no local e começaram uma discussão por causa de um cigarro. Naquele instante, o homem mais velho, ao que tudo indica já idoso, tirou uma faca da cintura, desferiu um golpe no pescoço da vítima e evadiu-se do local.

Assim, a polícia iniciou diligências para encontrar o acusado e chegou até a kit net onde ele morava, na rua 23, entre avenida Oeste e avenida Contorno no bairro Planalto. O suspeito estava dentro do imóvel. Durante busca pessoal, a PM encontrou na cintura dele a faca com a bainha ainda suja de sangue.

No trajeto, a guarnição recebeu informação do hospital de que a vítima morreu. A vítima residia na Chácara Santo Rei, no bairro Vila Nova. O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Rio Maria para os procedimentos legais cabíveis. (A Notícia Portal com informações da Policia Militar)