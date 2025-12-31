Grupo aposta 13 milhões para tentar ganhar mega da virada de 1 bilhão

Participantes têm a expectativa de pelo menos uma vez acertar os seis números sorteados.

Com histórico de prêmios na Loteria, um grupo apostou cerca de R$ 13 milhões em jogos para tentar o sorteio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada neste ano. Os participantes têm a expectativa de pelo menos uma vez acertar os seis números sorteados.

Um dos participantes é o sargento Glaciel Andrade, de Cachoeira Dourada, região sul de Goiás. Segundo ele, o grupo original do bolão tem cerca de 13 anos e começou com cerca de 50 pessoas, a maioria policiais militares. Neste ano, Glaciel organizou três grupos, ramificações do primeiro grupo, com três bolões diferentes. Até o momento, são 57 jogos de 20 números registrados, que custam R$ 239,5 mil cada.

Os três grupos são: Jogo Milhão, com cota de R$ 2.280; Super Bolão, com cota de R$ 1.956; e Amigos Sargento Glaciel, com cota de R$ 900. Cada um dos grupos tem números diferentes de apostadores e de valor para as cotas.

Os grupos têm apostadores de Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Paraná e ainda participantes que moram em outros países como Estados Unidos, Suíça, Inglaterra e Portugal. As apostas já foram registradas em lotéricas de todo o país e, segundo Glaciel, o grupo busca sempre as mais premiadas.

“Dependendo de qual grupo sair o sorteio, dá uma estimativa de que cada participante possa receber entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões. Sendo que cada vez que você acerta a Mega da Virada com um jogo de 20 números, além do prêmio principal ela vai te pagar também mais 80 quinas e 1.180 quadras, aproximadamente”, explicou ao site G1.

O grupo possui um histórico de prêmios na Mega da Virada e em outros jogos como a Lotofácil da Independência. O grupo acertou 10 quinas e 222 quadras na última Mega da Virada, faturando R$ 1,2 milhão.

Nos 13 anos de existência, o grupo, que começou com cerca de 50 pessoas, ganhou R$ 15 milhões em prêmios. O último grande prêmio foi faturado na Lotofácil da Independência deste ano, no valor de R$ 4,9 milhões. ( A Notícia Portal com informações do ICL Notícia/. Foto: Divulgação)