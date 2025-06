Grêmio estudantil mobiliza ato por educação de qualidade em Ourilândia do Norte

A manhã desta terça-feira (25) foi marcada por uma manifestação pacífica organizada por alunos do Colégio Romildo Veloso, que reivindicaram melhorias na estrutura física da escola.

O movimento, com forte presença do grêmio estudantil e lideranças escolares, chamou a atenção da comunidade e contou com o acompanhamento da Polícia Militar, garantindo a segurança e a tranquilidade do ato.

Durante o início da Operação Saturação, determinada pelo Comando do CPR XIII, a guarnição da PM foi acionada pelo NIOP por volta das 08h para verificar a situação no colégio. No local, os policiais foram recebidos pela coordenadora Eliete, que relatou que os estudantes estavam produzindo vídeos e cartazes cobrando reformas na unidade de ensino.

O movimento foi conduzido de forma respeitosa e pacífica. Após diálogo entre a direção da escola e os alunos, o grupo decidiu encerrar a mobilização. A viatura então retornou ao patrulhamento ostensivo nos bairros da cidade.

A ação foi acompanhada pela equipe da 36º BPM, composta pelos militares:

• 1º SGT PM Josimario (comandante da viatura)

• SD PM Alves (motorista)

• CB PM Paulo Marco (patrulheiro)

• 3º SGT PM Trindade (Permanência/NIOP)

Guarnição de apoio: SUB TEN PM S. Almeida e 2º SGT PM Agostinho.

A Polícia Militar destacou o comportamento exemplar dos estudantes e o papel importante do grêmio estudantil na luta por melhorias na educação pública, garantindo que o diálogo e a cidadania sejam sempre incentivados. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Divulgação)