XINGUARA: SIMONE MENDES SE APRESENTA HOJE (7) NO PALCO DA FAX 2023, É UM DOS SHOWS MAIS AGUARDADOS PELO PÚBLICO

Dentro da programação da FAX 2023, um dos shows mais aguardados é de Simone Mendes, que se apresenta hoje (7) no palco do Parque de Exposições Orlando Quagliato. A artista tem vivido um novo momento na sua carreira, como artista solo após separar da dupla com sua irmã Simaria e tem feito muito sucesso. Sua canção ‘Erro Gostoso’ é um dos maiores hits do ano, o Single do EP Cintilante ultrapassou 350 milhões de acessos e alcançou Top 200 Global.

Além da grande atração musical de hoje, também haverá mais uma etapa do rodeio da Companhia Italo Todde, que teve sua abertura ontem. Foi um grande espetáculo com os melhores peões do Brasil, um show de fogos de artifício, com todo o ritual comandado pelo experiente locutor Marco Brasil, incluindo a presença da rainha e das princesas da FAX, do Prefeito do Parque de Exposições, Osvaldinho Assunção, o Presidente do Sindicato Rural Joel Lobato e outras autoridades.

No decorrer deste dia, também acontece a Prova do Tambor.

A 24ª Feira Agropecuária de Xinguara, tem realizado seu propósito que é mostrar a força da pecuária e da agricultura no município, além de movimentar e aquecer o comércio local.

Confira a continuidade da programação:

08 SETEMBRO

21h – RODEIO PROFISSIONAL

23h – SHOW COM CHRYSTIAN

09 SETEMBRO

10h – LEILÃO MORRO VERDE

21h – FINAL DO RODEIO PROFISSIONAL

23h – SHOW COM MANU BAHTIDÃO

(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)