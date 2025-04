Governo garante CNH gratuita a indígenas; São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte e Redenção estão entre os municípios beneficiados.

O Governo do Pará firmou, nesta quarta-feira (16), um acordo que garante a emissão de cerca de 100 carteiras de motorista gratuitas para indígenas de diversas regiões do estado. A ação faz parte do programa CNH Pai D’égua, coordenado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) em parceria com a Secretaria dos Povos Indígenas (Sepi).

Entre os municípios contemplados está São Félix do Xingu, que integra uma das oito etno-regiões organizadas para a distribuição dos benefícios, junto com Redenção e Ourilândia do Norte. Representantes dessas localidades já receberam o Passaporte de Matrícula, documento que confirma a inscrição no programa e a aptidão para iniciar as próximas etapas de habilitação.

A entrega oficial foi realizada em Belém, durante o encerramento da programação da Semana dos Povos Indígenas. A matrícula no programa ocorrerá entre os dias 5 e 14 de maio, nas unidades da Ciretran dos municípios participantes.De acordo com o edital do CNH Pai D’égua, parte das vagas é destinada para parcerias com entidades públicas e privadas, permitindo atender públicos específicos, como o dos povos indígenas. O programa é voltado a pessoas de baixa renda e já emitiu 60 mil CNHs gratuitas em todos os 144 municípios paraenses.

O objetivo é formar e habilitar condutores com foco na geração de renda, especialmente em regiões de difícil acesso, onde a locomoção depende fortemente de transporte próprio. Em São Félix do Xingu, a expectativa é de que a habilitação contribua diretamente para facilitar deslocamentos e abrir novas oportunidades de trabalho.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, destacou que a medida atende a uma demanda histórica por mobilidade em áreas mais distantes. “A carteira de habilitação é uma ferramenta essencial para quem precisa se locomover com regularidade, seja para atividades pessoais ou profissionais”, explicou. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fotos: Leidemar Oliveira (DETRAN)