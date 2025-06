Adolescente é flagrado empinando moto em alta velocidade próximo a escola em Xinguara

Um adolescente foi apreendido na tarde da última quarta-feira (28) após ser flagrado realizando manobras perigosas com uma motocicleta em via pública, no setor Itamarati, em Xinguara, sudeste do Pará.

De acordo com o 17° Batalhão da Polícia Militar (17° BPM), a guarnição da viatura 1705 — composta pelo 3º Sargento Genésio, Cabo Bruno e Cabo Felipe — patrulhava a região durante a Operação Saturação, sob comando do coronel Formigosa, quando se deparou com o menor, identificado pelas iniciais M.M.S.J., conduzindo uma Honda Biz 110 vermelha, sem placa, em alta velocidade e realizando manobras radicais (“empinando”) na Rua Nove, setor Itamarati.

Segundo os policiais, a ação imprudente colocava em risco a integridade de pedestres e alunos da Escola Raimundo Henrique de Miranda, localizada na mesma via.

Ao ser abordado, o adolescente informou que a motocicleta seria de sua mãe. Diante da infração de trânsito e da condução perigosa, o menor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara para os procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça que práticas como essa são graves infrações de trânsito e representam risco à vida, principalmente em áreas escolares. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)