Governo do Pará entrega nova creche em Bannach na véspera do Dia das Mães

Na véspera do Dia das Mães, neste sábado (10), o município de Bannach, no sudeste do Pará, foi contemplado com uma nova unidade do programa estadual Creches por Todo o Pará. A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Tânia Maria de Medeiros Silva foi oficialmente inaugurada pelo governador Helder Barbalho, em um gesto simbólico de valorização das mães, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social.

A nova creche tem capacidade para atender até 200 crianças de 0 a 5 anos e representa a 8ª unidade entregue pelo programa. Com um investimento de R$ 4,1 milhões, o espaço conta com nove salas de aula climatizadas, berçário, lactário, parquinho, cozinha, sala multiuso, blocos administrativos e banheiros adaptados, incluindo para pessoas com deficiência (PcD).

Durante a cerimônia, o governador destacou o impacto social do projeto. “Essa creche significa mais do que educação. Significa cuidado, segurança e oportunidade para que mães possam trabalhar e sustentar suas famílias com tranquilidade”, disse Helder Barbalho. Ele também reforçou que o programa tem como meta construir 150 creches em todos os 144 municípios do Pará, garantindo educação infantil de qualidade e apoio às famílias.

O programa já contemplou cidades como Belém, Ananindeua, Benevides, Oriximiná, Redenção, Cumaru do Norte e Almeirim. Com mais de R$ 400 milhões em investimentos, o “Creches por Todo o Pará” deve beneficiar cerca de 30 mil famílias em todo o estado.

Moradoras de Bannach comemoraram a conquista. Para Gleicivania Santos, mãe e assistente social, a creche será essencial para o desenvolvimento das crianças: “Tenho confiança de deixar meu filho aqui e poder trabalhar tranquila.” Já a enfermeira Tiffany Mariane destacou a importância de contar com um ambiente seguro e profissionais capacitados.

Além da entrega em Bannach, o Governo do Pará já reconstruiu sete escolas e inaugurou três novas somente em 2025, além de dois Centros de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb). No total, as ações da Seduc somam mais de R$ 66 milhões investidos somente neste ano. (A Notícia Portal com informações Marcelo Júnior/ Fotos Pedro Guerreiro Agência Pará)