RIO MARIA: Polícia conclui inquérito e indicia Dr. José Aimirim por morte de paciente

O inquérito policial do caso “Giselia” foi concluído ontem, quarta-feira (09), em Rio Maria, sul do Pará. Para a realização da investigação testemunhas foram ouvidas e documentação do hospital municipal foi avaliada.

De acordo com o relatório foram ouvidas três técnicas de enfermagem e também o médico que realizou o parto. Todos relataram não ter percebido qualquer intercorrência durante a cirurgia. O marido e o irmão de Giselia em suas declarações afirmam que ela apresentou dores e inchaço abdominal desde o início do pós-parto. O Médico que a atendeu quando retornou ao hospital também foi ouvido e declarou sobre a gravidade do estado de saúde de Giselia em seu retorno.

O relatório também aponta a inexistência de prontuário médico com as informações da cirurgia; fato este que é contrário ao dever profissional de acordo com o código de ética médica. Assim, após a conclusão do inquérito o médico Dr. José Aimirim foi indiciado por homicídio culposo.

(Da Redação – A Notícia Portal)