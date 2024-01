Governo do Pará entrega Hospital Municipal de Sapucaia reconstruído

Os moradores de Sapucaia, no sudeste paraense, receberam na noite desta quarta-feira (24), o Hospital Municipal de Sapucaia completamente reconstruído, com pintura nova, construção de abrigo de gerador, revisão de cobertura do telhado, troca de esquadrias, piso, forro, recuperação de reservatório elevado e revisão de toda a instalação elétrica. O investimento total foi de R$ 2.563.757,32.

A unidade hospitalar disponibiliza 10 leitos clínicos, 01 obstétrico, 03 leitos pediátricos, totalizando 14 leitos. O convênio firmado faz parte da estratégia do governo estadual para descentralizar o atendimento de saúde e aperfeiçoar os serviços já oferecidos.

“É fundamental que a primeira porta de entrada do sistema de saúde, que é o municipal, possa estar estruturada. Por isso, o governo pensa nos hospitais regionais, pensa nos equipamentos que permitam a descentralização do atendimento. Mas pensa acima de tudo que o hospital municipal esteja em condição de receber este paciente, de poder cuidar dos primeiros socorros, poder estabilizar e dar solução”, explica o governador do Estado, Helder Barbalho.

Ainda de acordo com Helder Barbalho, “os pacientes de maior complexidade de tratamento irão para os hospitais regionais. Portanto, é um sistema integrado, que com o apoio do Governo do Estado, terá hospital municipal reconstruído e todo equipado. É um projeto de campanha entregue a todos os municípios. Compromisso assumido e compromisso cumprido”, disse.

A Secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, também esteve presente na entrega da unidade e definiu que o convênio entre o Estado e o Município de Sapucaia, para reforma do Hospital Municipal, foi essencial para garantir atendimento de saúde de qualidade para os moradores do município.

“Foram contratados mais 80 servidores para dar conta da nova estrutura, que oferece melhores condições de trabalho. Estamos todos de parabéns. E a Sespa vai equipar a unidade com aparelho de Raio X e ultrassom. Com essa reconstrução, os moradores de Sapucaia passam a ter um hospital novo e com estrutura para atendimentos clínicos, pediátricos e obstetrícia, sem precisar sair do município”, avalia.

O prefeito de Sapucaia, Wilton Lima, agradeceu o governador Helder Barbalho e todo o governo do Estado pela parceria mantida e informou que o hospital continuará atendendo consultas clínicas ambulatoriais e a ampliação vai garantir ainda o atendimento em pediatria, ginecologia e cardiologia. “O hospital permanece atendendo a população de Sapucaia e dos distritos de Xinguara, como os de Rio Vermelho e São José”, explicou. (A Notícia Portal/ Agência Pará)