GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ ENTREGA ESCOLA ESTADUAL RECONSTRUÍDA E BENEFICIA 42 FAMÍLIAS NO PROGRAMA ‘SUA CASA’ NOS 39 ANOS DE XINGUARA.

Para fortalecer a educação pública de Xinguara, o Governo Municipal em Parceria com o Governoo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou as novas instalações da Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Ribeiro Mota na tarde desta quinta-feira (13). A unidade escolar foi reconstruída e ampliada para garantir mais comodidade e qualidade de ensino para os 494 estudantes matriculados, além de professores e equipe técnica.

O governador do Estado, Helder Barbalho, cumpriu agenda nos 39 anos da cidade, e participou da entrega da escola, ao lado da secretária de Educação, Elieth Braga, deputados estaduais e autoridades locais.

Atualmente, a unidade atende 494 alunos nas modalidades Ensino Médio Regular e Atendimento Educacional Especializado (AEE). A obra contemplou climatização das salas de aula, laboratório de informática, laboratório multidisciplinar, sala de leitura, sala escolar de rádio, auditório, quadra coberta, coordenação, direção, equipe pedagógica, sala para o AEE, espaço de convivência, banheiros e vestuários com acessibilidade para professores e alunos

Desde janeiro de 2019, a Seduc tem buscado melhorias pedagógicas e estruturais para proporcionar uma educação pública de qualidade para os 586 mil alunos matriculados no Estado, conforme explica a secretária de Educação, Elieth Braga.

Programa ‘Sua Casa’

Com objetivo de reduzir o déficit habitacional na região, o Governo do Pará contemplou 42 famílias da cidade de Xinguara, sudeste paraense, com o ‘Sua Casa’. O programa estadual concede auxílio de até R$ 21 mil para construção, reconstrução, reforma e ampliação de residências. O benefício foi entregue nesta quinta-feira (13), no dia do aniversário de 39 anos da cidade, pelo governador Helder Barbalho, durante agenda no município.

“Hoje, no dia de aniversário de Xinguara, poder entregar de benefícios sociais, é cuidar das pessoas, olhar o presente, e acima de tudo, garantir o futuro. Que Xinguara possa continuar crescendo e se desenvolvendo, o Governo do Estado estará sempre ao lado da prefeitura, trabalhando e cumprindo com este papel de união para que juntos possamos fazer a cidade se desenvolver cada vez mais”, disse o governador Helder Barbalho.

A dona de casa Maria Helena Mendes, de 51 anos, vivia de aluguel e agora vai realizar o sonho da casa própria por meio do programa do Governo do Pará . “Acho muito importante o governo investir nisso. Eu já morei muito de aluguel dentro de Xinguara, minhas filhas que me ajudaram, não tenho esposo, e eu já chorei tanto por isso. Então agradeço muito a Deus”, disse Maria Helena, emocionada e na companhia de uma das filhas.

Com o projeto da futura casa em mãos, a também dona de casa Marivan Souza Lima, de 46 anos, agradeceu a oportunidade pelo benefício do Estado. “Estou muito feliz, é a maior alegria que recebi nos últimos tempos. Penso em ter a casa dos meus sonhos para dar conforto aos meus filhos, um local onde eu não possa pagar aluguel, pois paguei a vida inteira em Xinguara, então agradeço muito a oportunidade”, afirmou Marivan.

Com informações de agência Pará