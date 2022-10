Apesar do presidente da casa, vereador Gabriel Salomão ter homologado requerimento suspendendo as duas sessões restantes do mês de agosto, hoje funcionou normalmente com a presença dos vereadores de oposição a mesa diretora. Logo no início da sessão, foi informado que a juíza titular da primeira Vara cível de Redenção Nilda Jacome, havia expedido liminar em mandado de segurança, determinando a imediata reintegração do vereador João Lúcio ao cargo. E foi ele quem leu a decisão para os presentes.