Girlane Coelho investigada pelo homicídio de Alexandre Araújo acaba se entregar a Polícia Civil em Marabá

A principal suspeita da morte do empresário Alexandre Araújo, ocorrida na madrugada do dia 12 de dezembro de 2025 em Tucumã (PA), se apresentou à Polícia Civil na cidade de Marabá no dia de hoje, encerrando um período em que estava foragida após o crime.

O crime aconteceu na Avenida Brasil, no centro de Tucumã, quando a vítima foi encontrada dentro de seu veículo com um disparo de arma de fogo na nuca. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas Alexandre morreu no local.

Logo após o ocorrido, duas mulheres foram vistas próximas ao veículo pedindo socorro — uma delas identificada pelas autoridades como Girlane Coelho, que à época mantinha um relacionamento amoroso com a vítima.

Desde então, a Polícia Civil do Pará a considerava principal suspeita pelo homicídio e vinha conduzindo investigações para esclarecer as circunstâncias do caso. Embora tenha permanecido em local incerto por semanas após o crime, Girlane acabou se entregando voluntariamente em Marabá, onde foi recebida pelas autoridades competentes.