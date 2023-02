REDENÇÃO-PA: Homem é preso por tráfico de drogas

Uma equipe plantonista da delegacia de Polícia Civil de Redenção foi informada três semanas atrás que havia um indivíduo em Redenção com mandado de prisão em aberto, emitido pela comarca de Bauru-SP, pelo crime tráfico de drogas (Art.33 – Lei 11343/06).

Dessa forma, diante das informações a equipe de plantão entrou em diligências com intuito de localizá-lo, tendo logrado êxito, nesta quinta-feira (02), em encontrar o nacional Marcos André Reis Madureira, de 30 anos, em sua residência, localizada na Rua Esperança, N°179, setor Alto Paraná.

Por fim, diante dos fatos narrados, foi dado voz de prisão e conduzido até esta unidade policial para as devidas providências cabíveis.

(Com informações da 13a. RISP – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ARAGUAIA PARAENSE)