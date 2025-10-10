NoticiasParáSão Felix do Xingu

Gigante dos fertilizantes Itafos vai investir mais de R$ 2 bilhões no Pará

A companhia, que voltou com força ao mercado nacional após a crise gerada pela guerra na Ucrânia, já dobrou sua receita e prepara um megainvestimento de mais de R$ 2 bilhões no Pará até 2027.

10/10/2025
Multinacional americana Itafos acelera expansão com foco no Arco Norte e planeja retomada da planta de superfosfato simples em Arraias (TO) A multinacional americana Itafos, especializada em fertilizantes fosfatados, está em plena fase de expansão no Brasil.

A estratégia mira fortalecer o Arco Norte, região que engloba estados como Tocantins, Goiás e Bahia, e ampliar a capacidade produtiva de sua planta em Arraias (TO), além de desenvolver um novo projeto em São Félix do Xingu (PA). (A Notícia Portal com informações da Compre Rural Notícias)

