Funcionários de frigorífico passam mal após vazamento de amônia em GO

Trinta e três funcionários do frigorífico JBS passaram mal e precisaram de atendimento hospitalar após um vazamento de amônia na fábrica de Mozarlândia (GO), a cerca de 300 quilômetros de Goiânia.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Ana Cristina Romão, o incidente ocorreu por volta das 7h de hoje (10). Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram rapidamente enviadas para o local e, junto com uma terceira ambulância pertencente à própria empresa, conduziram os trabalhadores para o Hospital Municipal de Mozarlândia.

“Graças a Deus, tínhamos três médicos e uma equipe de enfermeiros a postos”, disse Ana Cristina à Agência Brasil. De acordo com a secretária, os trabalhadores chegaram ao hospital reclamando de tontura, ânsia de vômito e, em muitos casos, dificuldade para respirar. Todos foram medicados e alguns funcionários precisaram de oxigênio suplementar.

“Houve uma crise de pânico e ansiedade inicial, mas, felizmente, não há, até o momento, registro de nenhum caso grave. E quase todos já receberam alta médica, tendo sido orientados a procurar ajuda médica caso sintam algo mais”, comentou a secretária municipal, acrescentando que servidores da vigilância sanitária municipal estão averiguando as condições do local.

Em nota, a companhia informou que a situação foi rapidamente “normalizada”. “Uma vez constatado o vazamento de gás – que já foi contido, todos os protocolos de segurança da planta foram acionados e os colaboradores foram evacuados do local”, explicou a empresa, garantindo que as equipes técnicas responsáveis seguem acompanhando a situação e prestando o suporte necessário aos trabalhadores.

Consultado pela reportagem, o pelotão do Corpo de Bombeiros de Aruanã (GO) informou ter sido comunicado posteriormente sobre a ocorrência, mas não houve necessidade de enviar equipes para o local. Fonte: Agência Brasil