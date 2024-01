FORAGIDO DO TOCANTINS POR CRIME DE ESTUPRO É CAPTURADO EM RIO MARIA APÓS OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL”

Uma ação da Polícia Civil (PC) de Rio Maria, nesta quinta-feira (11), resultou na prisão do indivíduo Josivan Cardoso, um foragido da justiça do estado do Tocantins pelo crime de estupro.

Segundo a Policia, Josivan Cardoso foi condenado a quase 15 anos de prisão em regime fechado pela Justiça do estado do Tocantins, pela prática do crime de estupro, e foi capturado mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva.

De acordo com a Policia Civil de Rio Maria, uma troca de informações com a Policia Civil do estado do Tocantins, resultou na localização do condenado. Ele estava escondido em uma Chácara no município de Rio Maria.

Após ser capturado, Josivan foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde permanecerá preso à disposição do Poder Judiciário do estado do Tocantins. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)