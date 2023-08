Foragido de Rio Maria é preso pela PM do Tocantins após roubo de caminhão

Um homem identificado como Paulo Henrique, de 35 anos, foragido de Rio Maria, no sul do Pará, foi preso pela Polícia Militar do Tocantins. Ele havia furtado um caminhão na cidade de Araguaína (TO) e foi capturado na zona rural do povoado Água Amarela com o veículo. Foi quando os policiais identificaram que havia mais dois mandados de prisão contra ele pelo mesmo crime: um do Tocantins e outro do Pará.

No dia 29 de janeiro, Paulo Henrique alugou um carro de uma locadora de Rio Maria. Porém, não devolveu na data prevista e ficou incomunicável. Nesta terça-feira (8), a PM do Tocantins foi acionada por um empresário que contratou o suspeito para dirigir um caminhão. Ele havia usado o veículo para tudo, menos o trabalho para o qual foi contratado.

O caminhão possuía rastreador e estava sendo monitorado pela empresa. Na manhã desta terça o veículo foi rastreado perto de uma chácara. Faltavam dois pneus do eixo traseiro e havia rachaduras no para-brisa. A tampa traseira da caçamba do veículo estava sem tampa e cheia de lixo.

Paulo Henrique foi localizado numa residência próximo de onde parou o caminhão e informou que havia vendido os dois pneus em um posto de combustível. Ele apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Araguaína para os procedimentos legais e teve os dois mandados de prisão cumpridos.

Em Rio Maria, Paulo Henrique era conhecido por dizer ser cadeirante e pedir ajudar para se manter e custear tratamentos.

(A Notícia Portal/ Matéria de Fato Regional)