Flávio Mezzomo é eleito presidente da FAMEP em assembleia com prefeitos de todo o Pará

A Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP) realizou, na manhã desta terça-feira, 6 de janeiro, a eleição de sua nova diretoria em assembleia híbrida, com a participação de prefeitos e representantes municipais de diversas regiões do estado. Por aclamação unânime, foi eleita a nova composição que conduzirá a entidade no próximo mandato.

Com o lema “Municipalismo Forte”, a FAMEP passa a ser presidida pelo prefeito de Breu Branco, Flávio Marcos Mezzomo, pelo 1º vice-presidente José Antônio Azevedo Leão, prefeito de Breves, e a 2ª vice-presidente Josemira Raimunda Diniz Gadelha, prefeita de Canaã dos Carajás.

Também integram a diretoria: Conselho Fiscal – Titulares formado por Eduardo Sampaio Gomes Leite, prefeito de São Miguel do Guamá; André Rios de Rezende, prefeito de Pacajá; e Victor Corrêa Cassiano, prefeito de Cametá. Já o Conselho Fiscal – Suplentes composto por Kelly Cristina Destro, prefeita de Ulianópolis; José Maria Tapajós, prefeito de Santarém; e Luziane Solon, prefeita de Benevides.

A nova diretoria representa a pluralidade territorial do Pará e reforça o compromisso da FAMEP com a união dos municípios, o diálogo institucional e a defesa permanente do municipalismo.

Durante a assembleia, o agora ex-presidente da FAMEP, Nélio Aguiar, destacou o encerramento de um ciclo marcado pelo fortalecimento institucional da entidade. “Encerramos este ciclo com a certeza de que a FAMEP segue fortalecida, respeitada e unida na defesa dos municípios paraenses. Tenho plena confiança de que a nova diretoria dará continuidade a esse trabalho coletivo”, afirmou.

Em sua primeira manifestação como presidente, Flávio Mezzomo ressaltou o otimismo e o compromisso com o legado da Federação, “Assumo a presidência da FAMEP com responsabilidade e entusiasmo. Estamos otimistas e certos de que seguiremos o legado da Federação, trabalhando por um municipalismo paraense cada vez mais forte, integrado e representativo”, destacou.

A nova gestão reafirma o compromisso da FAMEP com o fortalecimento institucional das prefeituras paraenses, a defesa do pacto federativo e a construção de soluções conjuntas para os desafios municipais. ( A Notícia Portal com informações do Portal Famep/ Fotos: Divulgação)