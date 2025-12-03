Flamengo pode ser campeão nesta quarta-feira. Veja cenários

Tetracampeão da Libertadores no último fim de semana, o Flamengo pode ser campeão do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3/12). O rubro-negro enfrenta o Ceará, no Maracanã, às 21h30.

Líder da competição, o time carioca pode confirmar o título com um jogo de antecedência e confirmar o décimo troféu da competição na história. Existem alguns cenários para isso acontecer.

• Vencer o Ceará por qualquer placar;

• Empate com o Ceará e derrota ou empate do Palmeiras contra o Atlético-MG;

• Derrota para o Ceará e derrota ou empate do Palmeiras para o Atlético-MG;

• Em caso de título, a CBF poderá antecipar o último jogo da equipe na competição. A rodada derradeira e a possível entrega do troféu de campeão estão marcados para o domingo (7/12), na partida contra o Mirassol, no Estádio Maião.

• A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja antecipar a partida de domingo para sábado (6/12). O Flamengo já tem compromissos na semana seguinte ao fim do Brasileirão.

O time comandado por Filipe Luís encara o Cruz Azul, do México, na estreia do Torneio Intercontinental na próxima quarta-feira (10/12). Essa antecipação beneficiaria o Mengão e daria um dia a mais de descanso antes da estreia na última competição da temporada. (A Notícia Portal com informações de Pedro Santana/Fotos: Adriano Fontes do Metrópoles)