Filhos de secretário de 12 e 8 anos morrem baleados pelo pai

Os dois filhos de Thales Machado, que era o secretário de Governo de Itumbiara, município do sul goiano, morreram após serem baleados pelo pai, na madrugada desta quinta-feira (12/2), no condomínio onde eles moravam. Os garotos, identificados como Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8 anos, não resistiram.

O menino de 8 anos chegou a passar por cirurgia e ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Estadual da cidade, mas morreu na manhã desta quinta. Já Miguel foi encaminhado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, e morreu minutos depois de dar entrada na unidade. De acordo com informações preliminares, Thales atirou contra os filhos e se matou na sequência.

Investigação

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do caso, que está sob investigação da Polícia Civil de Goiás (PCGO). Na noite dessa quarta-feira (12/2), horas antes da tragédia, Thales havia feito uma publicação em uma rede social com declarações de amor aos filhos: “Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito”. Thales Machado era genro doprefeito de Itumbiara, Dione Araújo. ( A Notícia Portal com informações de Laura Braga do Metrópoles/ Fotos: Reprodução Redes Sociais)