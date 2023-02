Filha de vereador de Itupiranga é presa com drogas em Canaã dos Carajás

A jovem, identificada como Vanessa Barros da Silva (20), filha do vereador Elton Sousa (PSB), conhecido como “Elton do Galpão”, da cidade de Itupiranga, no sudeste do Pará, foi presa, com o esposo e um comparsa com 1.024 kg de maconha pronta para o consumo.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi abordado por volta de 20h30, e a droga foi encontrada em uma mochila pertencente a Vinícius Santos Silva, de 25 anos, conhecido como “Polaco”.

Na casa do suspeito, a PM encontrou José Igor Silva Granjeiro, de 28 anos, e Vanessa Silva. O trio entrou em contradição e todos receberam voz de prisão.

Segundo testemunhas, Vinícius Silva é marido de Vanessa Silva e assumiu ser o dono da droga. O bando foi autuado, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas. Eles ficaram custodiados à disposição da Justiça.

Conforme pessoas próximas à família, o político se deslocou para Canaã dos Carajás para acompanhar o desdobramento da prisão da filha e genro. Todos seriam morador de Itupiranga.

Fonte: (Portal Debate)