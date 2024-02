REDENÇÃO: Câmara Municipal retoma atividades nessa segunda-feira (19) após recesso.

Na segunda-feira, dia 19, a Câmara Municipal de Redenção volta à ativa após o recesso, inaugurando o ano legislativo com sua primeira sessão ordinária marcada para as 8h da manhã. Desde o início de janeiro, a Câmara tem oferecido o serviço de emissão da primeira e segunda via da identidade, disponível no anexo ao fundo da câmara. Este ano, já ocorreram algumas sessões extraordinárias e audiência pública.

Devido à reforma em suas instalações, as sessões serão realizadas temporariamente na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme decidido em sessão extraordinária no dia 2 de fevereiro. Além disso, as sessões serão transmitidas ao vivo pelo YouTube, no canal da Câmara Municipal de Redenção.

Como é de costume, a semana de sessões será aberta na segunda-feira com a mensagem do Poder Executivo. Está programada a apresentação do prefeito Marcelo Borges, que fará um balanço do ano de 2023 e apresentará os projetos para 2024. Após esta tradicional abertura, espera-se a divulgação das pautas que serão discutidas ao longo da semana nas sessões do legislativo.

Entre as pautas previstas para votação nesta primeira semana está o projeto de lei orçamentária para 2024. Esse projeto deveria ter sido votado ainda no ano passado, mas será discutido agora após o retorno das atividades legislativas. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)