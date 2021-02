REDENÇÃO: Homem é morto a tiros durante assalto na zona rural de Redenção

No ultimo domingo dia 31/01, dois rapazes em uma moto saíram de Redenção, para receberem uma conta na região da Brilhante, zona rural do município. Eles já estavam retornando quando perceberam que estavam sendo seguidos, o piloto de nome Darlan, ao perceber que seriam assaltados acelerou, então se iniciou uma perseguição que durou cerca de 25 minutos, segundo o sobrevivente.

Os assaltantes tinham dois revólveres e uma espingarda e ao emparelharem com eles, derrubaram a vítima da moto, o sobrevivente saiu correndo e entrou em uma mata, enquanto seu companheiro Darlan ficou caído. Ainda segundo ele quando estava correndo dentro da mata para fugir, ouviu alguns disparos de arma de fogo.

O sobrevivente correu por dentro da Mata até se abrigar em uma fazenda, onde contou o que tinha acontecido e o caseiro lhe deu abrigo.

O Dono da fazenda deu apoio ao jovem para vir até a delegacia de Redenção onde contou toda a história e guiou os policiais até o corpo de Darlan.

Segundo a delegada o caso será tratado como latrocínio roube seguido de morte, pois os bandidos além da moto levaram também os pertences dos rapazes, e uma pequena quantidade de ouro. (karlos wonnei-190, com edição do An 10)