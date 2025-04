Famílias afetadas por incêndios em Redenção recebem ajuda humanitária do Governo do Estado

O Governo do Estado do Pará, em parceria com a Prefeitura de Redenção, realizou nesta quarta-feira (2) uma operação de ajuda humanitária para atender famílias impactadas pelos incêndios florestais na região. A ação garantiu a entrega de 1.100 cestas básicas.

O governador Helder Barbalho ressaltou a importância do apoio à população:

“Sabemos o quanto as obras são importantes, mas cuidar das pessoas é necessário. Esse é um trabalho que fazemos junto com a Prefeitura, porque nossa missão é cuidar das pessoas.”

A vice-governadora Hana Ghassan destacou a parceria entre Estado e município:

“Temos um Governo que cuida das pessoas e que está presente no dia a dia das famílias. Essa ação só é possível porque há um trabalho em conjunto com a Prefeitura de Redenção.”

A dona de casa Valdirene Lima Fonseca, uma das beneficiadas, agradeceu a iniciativa:

“Fiquei muito feliz por receber essa cesta, porque vai alimentar não só eu, mas toda minha família.”

A entrega reforça o compromisso do Estado e do município em garantir assistência às famílias afetadas pelos incêndios na região. (A Notícia Portal/ Matheus Rocha e Pedro Henrique/ Agência Pará)