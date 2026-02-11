Ex-candidata a vereadora de Canaã é presa em Xinguara após condenação por homicídio

A ex-candidata a vereadora de Canaã dos Carajás, Sueli Sam Trindade Borges, foi presa nesta terça-feira (10) por equipes da Polícia Civil em Xinguara, no sul do Pará. Ela foi condenada a 13 anos de reclusão, em regime fechado, pelo assassinato do fazendeiro Jadir Leal Souto, que tinha 77 anos à época do crime.

Sueli cumpria pena no sistema penitenciário de Marabá, mas havia se evadido e era considerada foragida da Justiça. Após trabalho investigativo, policiais civis localizaram a condenada em uma chácara no município de Xinguara.

De acordo com a corporação, ela utilizava o nome falso de “Terezinha” e tentou se esconder no banheiro da residência para dificultar a prisão, mas foi encontrada e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. Posteriormente, será transferida ao sistema prisional para cumprir o restante da pena. Segundo os agentes, no momento da abordagem, ela teria ironizado a ação policial, afirmando que a polícia demorou a encontrá-la.

Relembre o caso

O crime ocorreu em 2018, na Fazenda Santa Maria, zona rural de Água Azul do Norte.

Aos 32 anos na época, Sueli mantinha relacionamento com o pecuarista. Durante os meses em que viveram juntos, conforme apurado no processo, Jadir auxiliava nos cuidados com os filhos dela, custeando roupas, brinquedos e despesas médicas. Testemunhas relataram que o casal era visto com frequência em estabelecimentos comerciais de Xinguara, apesar da diferença de idade de quase 50 anos.

Em depoimento inicial, Sueli afirmou que, por volta das 16h, Jadir saiu para verificar o gado e retornou por volta das 19h. Segundo sua versão, enquanto conversavam na residência, ouviram barulhos e perceberam uma suposta tentativa de arrombamento na porta da cozinha. Ela declarou que o fazendeiro teria pedido que fugisse para buscar ajuda, enquanto ele tentava conter a invasão.

Ainda conforme relatado por ela, correu pela propriedade até uma fazenda vizinha, onde acionou a polícia. No entanto, ao retornarem ao local, os policiais encontraram Jadir morto, com o corpo carbonizado sobre uma cama dentro da residência. A caminhonete da vítima também havia sido incendiada.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, que realizou exames necroscópicos para esclarecer as circunstâncias da morte.

Contradições e investigação

Durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Xinguara, surgiram inconsistências no depoimento de Sueli.

Ela afirmou que as janelas da casa haviam sido arrombadas de fora para dentro. Contudo, os primeiros levantamentos indicaram ausência de arrombamento externo. Conforme apontado pela autoridade policial responsável pelo caso na época, as janelas apresentavam indícios de terem sido forçadas de dentro para fora, o que levantou suspeitas sobre a versão apresentada.

Diante das contradições e das provas reunidas, foi decretada a prisão preventiva de Sueli. Posteriormente, ela foi julgada e condenada a 13 anos de prisão em regime fechado. Segundo decisão judicial, ficou comprovado que o crime foi cometido com a finalidade de se apropriar dos bens da vítima.

Após a condenação, Sueli iniciou o cumprimento da pena em Marabá. Seus advogados obtiveram, posteriormente, autorização para prisão domiciliar em Canaã dos Carajás, sob alegação de que ela possuía filhos menores. No entanto, ela descumpriu as medidas impostas pela Justiça e retornou ao presídio, até a fuga que motivou a recente recaptura.

Perfil

Natural de Goianésia do Pará, Sueli Sam Trindade Borges foi candidata a vereadora em Canaã dos Carajás nas eleições de 2016 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Na ocasião, obteve oito votos, ficando na 89ª colocação.

Com a recaptura, ela retorna ao sistema prisional para cumprir o restante da pena imposta pela Justiça.